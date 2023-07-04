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НовостиОбщество4 июля 2023 6:31

В июне во Владимирской области родилось 814 детей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области в первый летний месяц 2023 года родилось 814 детей. Такую цифру сообщает телеграм-канал Правительства Владимирской области.

При этом в одном только областном перинатальном центре родилось 298 детей, из которых 153 младенца оказались девочками, а 145 - мальчиками. 31 ребенок появился на свет раньше срока.

Также в Правительстве Владимирской области уточнили, что 45% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стали 28% младенцев, «третьими» и «последующими» - 27% детей. В трех семьях родились двойни.