Во Владимире временно отключат подачу газа в Юрьевце

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с проведением ремонтных работ в этот день с 9.00 до 16.00 «голубое топливо» отключат во всех домах на Строительном проезде, а также на улице Станционная.

По улице Ноябрьская газ полностью отключат по нечетной стороне, а по четной его перекроют в домах № 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 8б, 121а, 127, 128, 129, 130, 134.

Коммунальные службы просят принять эту информацию к сведению и приносят извинения за доставленные неудобства.