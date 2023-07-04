В Александрове местный житель написал ложный донос на друга об угоне машины

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Александровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по факту ложного доноса.

Фигурантом по делу проходил местный житель. По версии следствия, вечером 2 апреля мужчина передал другу ключи от своей машины, чтобы тот совершил на ней поездку. Условием было то, что друг вернет легковушку как можно быстрее, так как на следующий день хозяину автомобиля нужно было ехать на работу в Москву.

Однако машину приятель не вернул, а хозяин, чтобы оправдаться на работе за прогул, заявил в полицию об угоне.

Когда реальная картина случившегося вскрылась, следователи возбудили уголовное дело на самого автолюбителя по статье «Ложный донос». Вину он полностью признал. Уголовное дело предстоит рассматривать Александровскому городскому суду.