В Собинке капитально отремонтируют кровлю здания рабочих казарм

Во время пожара 4 января 2021 года. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Тендер на проведение работ по ремонту крыши здания рабочих казарм XIX века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, был размещен на официальном сайте госзакупок России 30 июня.

Согласно техническому заданию, будущий подрядчик обязан привести в порядок кровлю дома №7 по улице Рабочий проспект города Собинка. Это здание нередко еще называют «Собинскими казармами». К сожалению, ранее здесь случались серьезные пожары.

Начальная цена контракта составляет 12 миллионов 836 тысяч рублей, гарантия на объект должна быть установлена сроком на пять лет.

Заявки принимаются до 10 июля текущего года. Сами работы подрядчик обязан завершить в ноябре.