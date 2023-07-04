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НовостиОбщество4 июля 2023 5:55

Во Владимирской области впервые пройдёт фестиваль армянской культуры

Он получил название "Абрикосовый джем"
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

9 июля во Владимире состоится фестиваль «Абрикосовый джем», посвящённый армянскому национальному празднику абрикоса. Его организаторами выступают региональное Министерство внутренней политики, Дом Дружбы народов, Армянский культурный центр и Ассамблея народов Владимирской области.

Традиции этого праздника восходят к библейскому сюжету о Ное, ковчег которого остановился в Армении. По легенде, на горе Арарат Ной нашёл абрикосовую косточку, посадил её и вырезал из выросшего дерева дудук, на котором любил играть. Эта красивая история легла в основу праздника дружбы, веселья и объединения людей. Во Владимире он будет отмечаться впервые.

В программе фестиваля, который пройдёт на территории Армянского культурного центра, – праздничный концерт творческих коллективов национальных общин области, мастер-классы, выставки, флешмобы, дегустация национальной армянской кухни и, конечно, абрикосы!