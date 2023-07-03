Владимирские спортсмены встретились с депутатами Госдумы

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской области Алексей Говырин приезжает в 33 регион с завидной регулярностью. Но 3 июля он посетил город Владимир не один, а вместе с коллегой Светланой Журовой, знаменитой в прошлом конькобежкой.

Вместе они встретились со спортсменами из Владимирской области, обсудили состояние регионального спорта. Так Алексей Говырин напомнил, что он контролирует ход реконструкции ФОКа в Камешково и спортшколы им. Алексея Прокуророва во Владимире. Также вместе с губернатором Александром Авдеевым они прорабатывали вопрос привлечения федеральных средств на реконструкцию стадиона «Торпедо». Кроме того, к 2026 году во Владимире должен появиться спорткомплекс на 3500 мест.

Также Алексей Говырин в телеграм-канале сообщил, что в России готовят свой аналог Олимпийских игр — Игры Дружбы.