Во Владимирской области выросло количество заболеваний менингитом

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Как сообщает министерство здравоохранения Владимирской области, в 2022 году показатель заболеваемости менингококковой инфекцией по региону составил 0,67 на 100 тысяч населения, что дало прирост в плюс 200 процентов к 2021 году. При этом в эпидпроцесс оказались вовлечены все возрастные группы.

Таким образом, Владимирская область оказалась в числе регионов, где среднероссийские показатели по этому заболеванию превышены.

Как говорят владимирские врачи-эпидемиологи, рост обусловлен характером заболевания, так как менингококковая инфекция отличается цикличностью. Согласно анализу, сейчас регион находится на пороге очередного подъема заболеваемости. В целом по России по сравнению с 2020 годом количество заболеваний менингитом выросло в 1,9 раза.

В связи с этим во Владимирскую область поступило 2300 доз вакцины «Менакра» от менингококковой инфекции.

В Минздраве региона отмечают, что стоимость лечения одного случая такой инфекции колеблется от 525 тысяч до 22 миллионов рублей.