Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 14:09

Во Владимире девушка пострадала в ДТП с мотоциклом и легковушкой

ДТП произошло днем 2 июля на улице Тракторная
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 13.50 управлявший «Фольксвагеном» 53-летний водитель при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество мотоциклу «Ямаха» под управлением 25-летнего парня, ехавшего со стороны проспекта Строителей.

В результате столкновения пострадала 22-летняя девушка, ехавшая на мотоцикле на пассажирском сиденье. Прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» оказали пострадавшей медпомощь на месте и отпустили домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.