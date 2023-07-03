Во Владимире девушка пострадала в ДТП с мотоциклом и легковушкой

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 13.50 управлявший «Фольксвагеном» 53-летний водитель при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество мотоциклу «Ямаха» под управлением 25-летнего парня, ехавшего со стороны проспекта Строителей.

В результате столкновения пострадала 22-летняя девушка, ехавшая на мотоцикле на пассажирском сиденье. Прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» оказали пострадавшей медпомощь на месте и отпустили домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.