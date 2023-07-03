В Судогодском районе женщина получила компенсацию за уничтоженных собаками птиц

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, жительница Муромцевского сельского поселения обратилась в Судогодский районный суд с иском к поселковой администрации, а также к Центру ветеринарии Владимирской области. В заявлении женщина просила возместить ей ущерб от набега бездомных псов, который случился в ночь на 29 августа 2022 года.

Согласно иску, женщина держала в своем личном хозяйстве кур, индюков и уток, которые и стали жертвами четвероногих налетчиков.

Собаки порвали сетку-рабицу загона, бросились внутрь и загрызли шесть индюков и двух индюшек трехмесячного возраста, 13 кур-несушек и одного петуха. Факт нападения подтверждался записями с камер видеонаблюдения. Также заявление было написано в полицию.

Женщина обращалась в администрацию поселка по поводу отлова собак, и по их заявке 13 сентября того же года департамент ветеринарии отловил семь особей.

Хозяйка просила взыскать с ответчиков 44516 рублей материального ущерба, 5000 рублей компенсации затрат на услуги юристов, 1730 рублей госпошлины и 3000 рублей за информационно-консультативные услуги.

Суд пришел к выводу, что надлежащим ответчиком является Госветинспекция Владимирской области, в которую был преобразован департамент ветеринарии. С него и была взыскана компенсация, так как ведомство не организовало должным образом работу подчиненных по отлову бездомных собак.

Решение суда в законную силу не вступило.