В Муроме в столкновении легковой машины и мопеда пострадал мотоциклист

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, около 10.20 в районе дома №2 по улице Гоголева на достаточно тихом перекрестке 60-летний водитель автомобиля «Дацун» выехал на перекресток и столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 68-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы. К счастью, пострадал он не сильно, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.