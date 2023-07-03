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НовостиПроисшествия3 июля 2023 12:36

В Муроме в столкновении легковой машины и мопеда пострадал мотоциклист

Авария случилась утром 1 июля на пересечении улиц Гоголева и Пионерской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, около 10.20 в районе дома №2 по улице Гоголева на достаточно тихом перекрестке 60-летний водитель автомобиля «Дацун» выехал на перекресток и столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 68-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы. К счастью, пострадал он не сильно, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.