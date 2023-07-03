Во Владимирской области обнаружен лесной карантинный вредитель

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 29 июня в ходе внеплановой проверки организации, работающей в сфере заготовки, хранения и продаже древесины во Владимирской области, был обнаружен черный сосновый усач. Факт заражения лабораторно подтвердили специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Черный усач является вредителем, который наносит существенный вред здоровым деревьям. К тому же он разносит опасный патоген — сосновую стволовую нематоду, способную вызвать массовое заболевание и гибель хвойных насаждений.

По данному факту организации внесено предписание об устранении нарушений, а также направлено уведомление о возбуждении дел об административных правонарушениях.