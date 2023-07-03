Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 11:29

Во Владимирской области обнаружен лесной карантинный вредитель

Его обнаружили специалисты Россельхознадзора
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 29 июня в ходе внеплановой проверки организации, работающей в сфере заготовки, хранения и продаже древесины во Владимирской области, был обнаружен черный сосновый усач. Факт заражения лабораторно подтвердили специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Черный усач является вредителем, который наносит существенный вред здоровым деревьям. К тому же он разносит опасный патоген — сосновую стволовую нематоду, способную вызвать массовое заболевание и гибель хвойных насаждений.

По данному факту организации внесено предписание об устранении нарушений, а также направлено уведомление о возбуждении дел об административных правонарушениях.