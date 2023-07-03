Во Владимирской области прошел праздник пастушьего рожка

Фото из группы в ВК администрации Камешковского района.

1 июля в деревне Мишнево Камешковского района прошел традиционный праздник пастушьего рожка "Хорошо рожок играет".

Открыли праздник глава района Надежда Игонина,глава администрации Анатолий Курганский, глава администрации Второвского сельского поселения Светлана Левина и гости праздника из областного Заксобрания и министерства спорта. После официальных выступлений для гостей устроили веселое состязание - сгрести сено в стожок на скорость. Людей разбили на пары и связали кушаками. Когда команды завершили "уборку" сена, им вручили в подарок молочные продукты.

Продолжился праздник концертной программой. Перед зрителями выступили ансамбли "Чудесный рожок" и "Владимирские рожечники". В это время люди могли на подворьях поиграть в разные игры и поучаствовать в экскурсиях по выставкам творчества народных умельцев.

Праздник пастушьего рожка проводится в Мишнево не случайно. В середине 1870-х годов здесь крестьянин Николай Кондратьев создал оркестр рожечников. Особый успех пришёл к крестьянским музыкантам в Петербурге в 1883 году, когда они были приглашены в Петергоф и играли для императора Александра III и его семьи. В итоге теперь на гербе Камешковского района изображен пастуший рожок.