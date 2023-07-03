В Вязниковском районе мужчина украл у односельчанина скутер и компрессор

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Вязниковского района завершили расследование кражи, в которой обвиняется житель поселка Никологоры.

По версии следствия, в мае ранее судимый 39-летний мужчина пробрался в сарай другого селянина, откуда стащил скутер, карбюратор и компрессор на 17 тысяч рублей.

Обнаруживший пропажу хозяин обратился в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемого. Отпираться он не стал и сознался в преступлении. По его словам, в сарай он пробрался ночью, сорвав навесной замок монтировкой. После этого он забрал вещи и был таков.

Скутер, компрессор и карбюратор полицейские обнаружили и вернули законному владельцу. В скором времени уголовное дело рассмотрит Вязниковский городской суд.