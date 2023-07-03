Во Владимирской области газифицировали храм XIX века

.

«Газпром газораспределение Владимир» подключил к сетям газоснабжения котельную церкви Петра и Павла в селе Большепетровском Юрьев-Польского района. Газовики осуществили врезку в газопровод, выполнили пуско-наладочные работы, провели инструктаж по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования. Как сообщили в компании, раньше церковь отапливалась дровами. Однако теперь священникам будет легче держать тепло внутри храма 1836 года постройки. Газификация стала возможной после прокладки межпоселкового газопровода.

Сам храм был построен в селе, которое упоминалось еще в 1328 году в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты. Здание церкви построено в 1830-1836 годах графом Василием Левашовым и местными прихожанами. Службы и молебны здесь проводились до 1935 года. Три десятилетия после закрытия, здание и церковное имущество оставались в сохранности. Однако в конце 60-х годов с дверей были сбиты замки, выбиты окна, материалы и утварь постепенно разворовывались, была снесена колокольня.

В 2010 году по инициативе немногочисленных местных прихожан из числа жителей и дачников Большепетровского и окрестных деревень, территория вокруг церкви была расчищена от кустарников, начались ремонтно-восстановительные работы.