Во Владимирской области наркоплантаторов отправили в колонию строгого режима

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор двоим жителям села Ворша.

Они обвинялись в незаконной культивировании наркосодержащих растений, а также в покушении на сбыт наркотиков.

Судом установлено, что в феврале 2020 года оба селянина вошли в состав организованной преступной группы, которая занималась незаконным оборотом запрещенных веществ.

За деньги мужчины выращивали растения, из которых затем готовили наркотические средства, а затем измельчали их и фасовали.

Так, в деревне Вышманово они вырастили более 1100 кустов конопли, после чего получили каннабис массой более 4,1 килограмма, который спрятали в тайнике в Судогоском районе, более 14 килограммов конопли и еще 5,8 килограммов каннабиса, который оставили храниться у себя. Однако продать они ничего не смогли, так как все эти партии наркотиков были изъяты полицейскими.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил собинцев к 8 и 9 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.