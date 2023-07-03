В Коврове предприятие деревообработки задолжало сотрудникам 600 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова установило, что девять сотрудников предприятия с января по май текущего года не полностью получали зарплату. В итоге долг перед ними превысил 600 тысяч рублей.

По данному факту директору организации было внесено представление, после чего задолженность полностью погасили. Более того, пострадавшие сотрудники получили компенсацию за задержку выплаты.

Тем не менее, по факту неполной выплаты зарплаты в установленный срок было возбуждено дело об административном правонарушении. Его материалы направлены на рассмотрение в Госинспекцию труда Владимирской области.