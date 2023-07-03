Во Владимирской области озвучили места работы 20 мобильных дорожных камер

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, на текущей неделе передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения будут работать на федеральных трассах Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга», а также на трассах «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма» и «Владимир — Муром — Арзамас».

Вот полный перечень мест, на которых поставят комплексы:

- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;

-Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 351 км; - М-7 «Волга» 99 км; - М-7 «Волга» 105 км; - М-7 «Волга» 123 км; - М-7 «Волга» 129 км; - М-7 «Волга» 137 км; - М-7 «Волга» 245 км; - М-7 «Волга» 294 км; - Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км; - Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км; - Владимир-Муром-Арзамас 19 км.

В автоматическом режиме камеры фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, перестроение через сплошную, не пристегнутые ремни водителя или пассажира, нарушение правил остановки и стоянки, движение по обочине, проезд знака «Стоп» без остановки и выключенные фары.