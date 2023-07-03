Во Владимире первая неделя июля начнется с дождя

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая рабочая неделя во Владимире начнется с небольшого дождя. В понедельник, 3 июля, ожидается переменная облачность. В первой половине дня небольшой дождь. Температура воздуха +22, +24 градуса.

Во вторник, 4 июля, синоптики обещают солнечную погоду. Воздух прогреется до +25 градусов. 5 июля столбик термометра может подняться до +27 градусов.

6 и 7 июля будут по-настоящему жаркими днями. Температура воздуха - до +28, +29 градусов.

В выходные немного похолодает. 8 июля синоптики обещают дождь, воздух прогреется до +23, +24 градусов. 9 июля - +20, +23 градуса.