Во Владимире скончалась первый главред газеты «За правое дело» Галина Каталева

Фото со страницы Владимирского горкома КПРФ в Вконтакте

Владимирский городской комитет КПРФ сообщает что 30 июня на 95-м году жизни скончалась первый главный редактор газеты «За правое дело» Галина Дмитриевна Каталева.

Вся жизнь Галины Дмитриевны связана с партией КПРФ. В Советское время она работала в партийных органах, а в начале 90-х приняла самое активное участие в восстановлении городской и областной партийных организаций КПРФ. В 1995 году стала одним из инициаторов создания областной партийной газеты «За правое дело» и её первым главным редактором.

Выражаем соболезнования родным и близким Галины Дмитриевны.