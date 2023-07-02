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НовостиПроисшествия2 июля 2023 12:10

В Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль вылетел в реку

Кадры машины в реке Гусь опубликовали в соцсетях местные жители
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Автолюбители г. Гусь-Хрустальный"

Фото: группа "Вконтакте" "Автолюбители г. Гусь-Хрустальный"

На фото, выложенных в сеть 2 июля, видно сиреневую легковушку, практически полностью ушедшую под воду. Очевидцы лишь сообщили, что происшествие случилось на реке Гусь по дороге к деревне Аксеново.

В УМВД России по Владимирской области уточнили, что инцидент произошел еще 29 июня. На автодороге «Владимир — Гусь-Хрустальный - Колпь» женщина-водитель на «Ниссане» не справилась с управлением и вылетела в реку.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В полиции по данному факту проводят проверку.