В Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль вылетел в реку

Фото: группа "Вконтакте" "Автолюбители г. Гусь-Хрустальный"

На фото, выложенных в сеть 2 июля, видно сиреневую легковушку, практически полностью ушедшую под воду. Очевидцы лишь сообщили, что происшествие случилось на реке Гусь по дороге к деревне Аксеново.

В УМВД России по Владимирской области уточнили, что инцидент произошел еще 29 июня. На автодороге «Владимир — Гусь-Хрустальный - Колпь» женщина-водитель на «Ниссане» не справилась с управлением и вылетела в реку.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В полиции по данному факту проводят проверку.