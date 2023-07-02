В Суздальском районе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, нынешним летом состоится открытие ФАПа в селе Суходол, жители которого сейчас временно лечатся в амбулатории поселка Садовый.

Само модульное здание медпункта уже смонтировано, стоимость его закупки и возведения составила 4,9 миллионов рублей. Оборудование для него уже закуплено, работы по благоустройству находятся на финальной стадии, после чего начнется процедура получения лицензии.

Если все пойдет по плану, уже в августе жители Суходола смогут лечиться в новом ФАПе. В самом поселке живут 536 человек.