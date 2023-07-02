Во Владимире состоялся Крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери

Фото: администрация города Владимира

Как сообщала ранее Владимирская епархия, 1 июля состоялся традиционный Крестный ход на праздник Боголюбской иконы Божией Матери. Начался он в 7.00 от Ново-Алексеевского мужского монастыря в Добром, а завершился в Свято-Боголюбском женском монастыре.

В администрации города Владимира уточнили, что участие в нем приняли представители духовенства, студенты, многочисленные жители Владимира и других городов.

В 9.00 в Свято-Боголюбском женском монастыре Крестный ход встретил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, после чего состоялось богослужение. В конце митрополит поздравил собравшихся с праздником и произнес архипастырское слово.

Напомним — Боголюбская икона Божией Матери была написана в XII веке по просьбе князя Андрея Боголюбского после явления к нему в походном шатре Пресвятой Богородицы. Произошло это во время перенесения иконы, которая ныне известна нам, как Владимирская икона Божией Матери. Богородица велела князю Андрею поставить ее во Владимире, а на том месте, где это произошло, князь воздвиг свою резиденцию, из которой впоследствии вырос Свято-Боголюбский монастырь. Для нее и написали икону, ставшую чудотворной.