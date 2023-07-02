На перегоне «Вязники-Гороховец» укладывают бесстыковые рельсы

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту на шести перегонах ГЖД на общей протяженности 74 километра.

Одним из этих участков стал перегон «Вязники-Гороховец». В рамках работ здесь заменят рельсошпальную решетку и уложат бесстыковой путь, который еще именуют «бархатным» за мягкость хода поездов и отсутствие стука колес. Кроме того, специалисты проведут глубокую очистку балласта.

Кстати, на территории обслуживания ГЖД в текущем году уже уложено 104 километра бесстыковых путей.