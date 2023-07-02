В Гусь-Хрустальном 13 многодетных семей получили землю без коммуникаций

. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Гусь-Хрустального района было установлено, что местной многодетной семье выделен участок под строительство жилого дома на улице Гвардейская.

Вместе с тем, вопреки закону, газ, воду и канализацию к нему не подвели, равно как и не построили автомобильную дорогу. Точно в такой же ситуации оказались еще 12 многодетных семей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав признать бездействие администрации города незаконным и обязать ее обеспечить участки всей необходимой инфраструктурой.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.