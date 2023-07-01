Во Владимирской области на медицину дополнительно выделили 400 миллионов рублей

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Депутаты Заксобрания Владимирской области выделили дополнительные деньги на региональную медицину – чуть больше 400 миллионов рублей. Это на 2,4% больше, чем планировалось изначально, в целом за год на больницы и поликлиники региона потратят 17,4 миллиарда рублей.

Дополнительные деньги направят на строительство поликлиники в Струнино - более 70 млн рублей. Также в планаз приобрести томограф для ОДКБ за 63 миллиона рублей, установить пожарную сигнализацию в Областной психиатрической больнице №2 - 33 миллиона. На устранение нарушений правил пожарной безопасности в медучреждениях собираются потратить 16 миллионов рублей, на капремонт входа в Детскую горбольницу в Гусь-Хрустальном пойдет 12 миллионов. На доработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт лаборатории в целях создания детского отделения Областного кожно-венерологического диспансера выделят почти 25 миллионов рублей.

66 с половиной миллиона рублей запланировано на увеличение затрат на зубопротезирование и лекарственное обеспечение льготников, с которым в регионе регулярно возникают сложности. Это позволит дополнительно приобрести нужные препараты для 137 нуждающихся в них людях. Ещё 137 с лишним миллионов рублей направят на повышение зарплат медиков и реализацию ряда других проектов.

А всего расходы областного бюджета в 2023 году предлагается увеличить на 6,2 миллиарда рублей - до 105,1 миллиарда.