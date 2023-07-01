«Владимирпассажиртранс» избавился от 20 закупленных "Волгабасов"

. Фото: Администрация Владимирской области

У МУП «Владимирпассажиртранс» не осталось «Волгабасов», приобретенных в кредит в 2014 году: все 20 машин списали. Большинство газомоторов проработали меньше года, а горожане запомнили их как постоянно ломающиеся и пахнущие бензином машины. Кроме того, эти автобусы неоднократно горели, но кредит за них муниципальный перевозчик выплачивал пять лет, отдав более 230 миллионов рублей.

Сейчас все эти автобусы списаны, а автобусный парк перевозчика состоит из 61 ЛиАЗа, 27 «Мерседесов», трех ПАЗов и двух МАНов. При этом срок службы и транспорта солидный: 98,5% троллейбусов, которых всего 65, уже отработали от 14 до 32 лет, 84% имеющихся автобусов – от 12 до 47 лет.

Напомним, что во Владимире автопарк скоро пополнится: 30 ЛИАЗов уже поступили, они выйдут на линии в середине июля. А скоро в город прибудет 70 «Волгабасов», они придут до конца лета.