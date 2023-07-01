Владимирский детский омбудсмен проверяет историю с сигналами девочки из Мурома

Фото: кадр с телепередачи "Мужское и женское", Первый канал

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская, в силу публичности и неоднозначности ситуации вопрос с девочкой из Мурома, подавшей во время телепередачи сигнал о домашнем насилии, находится под ее личным контролем.

- Семья находится в поле зрения нашего аппарата с 2020 года. К сожалению, взаимоотношения супругов складываются достаточно эмоционально, все происходит напряженно, и эта ситуация еще одно тому подтверждение. В связи с выходом телепередачи аппаратом организована дополнительная проверка, чтобы понять, насколько сегодня семья, а главное, дети, чувствуют себя безопасно и комфортно. В настоящее время проверка продолжается, по предварительным данным, жизни и здоровью детей ничто не угрожает, - сообщила Юлия Раснянская в разговоре с «КП-Владимир».

Мы будем следить за развитием этой ситуации.