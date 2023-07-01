В школе Камешковского района нашли подозрительное мясо

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Прокурорская проверка летних дневных лагерей, организованных при школах в Камешковском районе, нашла нарушения. В МБОУ Коверинская НОШ в морозильнике обнаружили мясную продукцию без маркировки и документов, подтверждающих факт и место ее приобретения, а в холодильнике для молока, фруктов и овощей не было термометра, как положено. Это могло повлечь нарушение температурного режима хранения продуктов и, как следствие, привести к их порче.

Также вопреки требованиям пожарной безопасности, эвакуационный выход из спортзала завален матами, огнетушители расположены на горючем основании, а категория пожарной опасности производственного и складского помещений не определена.

В МБОУ Сергеихинская средняя школа в обеденном зале и столовой эвакуационный выходы закрыты на ключ, электропроводка имеет видимые нарушения изоляции, а под лестницей на второй этаж школы сложены горючие материалы. Кроме того, также выявлены нарушения при организации питания детей.

В результате в отношении ответственных должностных лиц учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей и нарушения требований пожарной безопасности. После вмешательства прокуратуры в школах все исправили.