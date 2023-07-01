Владимирские студенты разработали компьютер для управления без рук

. Фото: Администрация Владимирской области

Команда «Прототип 33» центра инклюзивного образования ВлГУ завоевала «золото» на международной олимпиаде «IТ-планета». Сотрудники и студенты Владимирского государственного университета представили проект специализированной панели, которая позволяет управлять компьютером без помощи рук, а только ногами. Как рассказал инженер университетской команды Максим Зимин, такая панель поможет людям, перенесшим ампутацию, травму, страдающим ДЦП или имеющим врожденные патологии.

Команда из Владимирской области успешно прошла все этапы конкурса, для которого создала макет панели, электрическую и принципиальную схемы, а также разработало программное обеспечение. В итоге их проект победил в программе «Неограниченные возможности» в номинации «Движение».