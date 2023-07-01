Во Владимирской области на борьбу с борщевиком выйдут в августе

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В области продолжают борьбу с борщевиком, который может оставить сильные ожоги. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков, в регионе общая площадь заражения борщевиком Сосновского составляет около 3 тысяч гектаров, при этом 541 гектар - это постоянная полоса отвода автодорог регионального или межмуниципального значения. Больше всего от него страдают Суздальский, Кольчугинский и Меленковский районы.

Опрыскивать заросли борщевика вдоль дорог гербицидным составом должны дважды за сезон. Первый этап уже произведён, второй пройдёт в августе, а где первый этап в полной мере не сработал, в промежутке производится окос полосы отвода. Но, как отмечают чиновники, основная часть зарослей борщевика приходится на земли населённых пунктов и прилегающие к ним территории, где бороться с ним должны муниципалитеты.