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НовостиОбщество1 июля 2023 6:47

На модернизацию ЖКХ во Владимирской области потратят миллиард рублей

По планам это позволит обеспечить чистой водой 40 тысяч человек.
Полина Немчинова
Полина Немчинова
Фото предоставлено министевом ЖКХ Владимирской области

Фото предоставлено министевом ЖКХ Владимирской области

Фото: Администрация Владимирской области

Коммунальную инфраструктуру в области обновят, потратив на это до конца года почти миллиард рублей, 640 тысяч дадут федералы. На эти деньги планируется обновить тринадцать объектов и Владимирская область направит и повысить качество водоснабжения 40 с лишним тысяч человек.

Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, в 2023 году планируется строительство и реконструкция объектов и сетей водоотведения в Гусь-Хрустальном, Коврове, Покрове, поселке Садовый Суздальского района, селе Сосновый Бор Юрьев-Польского района, деревнях Ельцы Киржачского района, Новое Аннино Петушинского района и Вяткино Судогодского района.

Кроме того, в этом году в регионе планируют заняться реконструкцей и строительством объектов питьевого водоснабжения в Муроме, Меленковском, Петушинском, Муромском районах и поселке Ставрово Собинского района. На эти работы потратят около 731 миллионов рублей.