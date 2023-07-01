На модернизацию ЖКХ во Владимирской области потратят миллиард рублей

Фото предоставлено министевом ЖКХ Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области

Коммунальную инфраструктуру в области обновят, потратив на это до конца года почти миллиард рублей, 640 тысяч дадут федералы. На эти деньги планируется обновить тринадцать объектов и Владимирская область направит и повысить качество водоснабжения 40 с лишним тысяч человек.

Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, в 2023 году планируется строительство и реконструкция объектов и сетей водоотведения в Гусь-Хрустальном, Коврове, Покрове, поселке Садовый Суздальского района, селе Сосновый Бор Юрьев-Польского района, деревнях Ельцы Киржачского района, Новое Аннино Петушинского района и Вяткино Судогодского района.

Кроме того, в этом году в регионе планируют заняться реконструкцей и строительством объектов питьевого водоснабжения в Муроме, Меленковском, Петушинском, Муромском районах и поселке Ставрово Собинского района. На эти работы потратят около 731 миллионов рублей.