В Александрове местная жительница подделала уведомление о прибытии

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, во время патрулирования экипаж ГИБДД остановил автомобиль под управлением иностранного гражданина. Тот предъявил полицейским уведомление о прибытии, но при проверке оказалось, что в базе данных оно не числится.

Для разбирательства водителя доставили в полицию, и вскоре стражи порядка выяснили, что поддельное уведомление он получил от 39-летней местной жительницы, которая призналась, что сама его сделала при помощи наборного штампа и имеющегося у нее бланка. Адрес и фамилию принимающей стороны она указала вымышленные.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.