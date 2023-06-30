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НовостиОбщество30 июня 2023 14:05

В Кольчугино арестовали четыре автомобиля должников

Во время рейда удалось взыскать 70 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

В Кольчугинском районе состоялся межведомственный рейд с участием сотрудников ГИБДД и Управления Федеральной налоговой службы. Судебные приставы выявляли должников по номеру автомобиля при помощи мобильного комплекса «Дорожный пристав».

Во время рейда было арестовано четыре автомобиля должников: три отечественных машины и автомобиль бизнес-класса «Audi A6». Основными категориями задолженностей стали налоги и штрафы ГИБДД.

Владелец «Жигулей» оказался злостным неплательщиком. В отношении него возбуждено 29 исполнительных производств на общую сумму свыше 140 тысяч рублей. Автомобиль должника по кредитам и административным штрафам был также арестован.

Некоторые из граждан, во избежание ареста личных транспортных средств, пожелали расстаться с долгами незамедлительно. Во время проведения рейда судебными приставами Кольчугинского района взыскано 70 тысяч рублей.