В Кольчугино арестовали четыре автомобиля должников

фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

В Кольчугинском районе состоялся межведомственный рейд с участием сотрудников ГИБДД и Управления Федеральной налоговой службы. Судебные приставы выявляли должников по номеру автомобиля при помощи мобильного комплекса «Дорожный пристав».

Во время рейда было арестовано четыре автомобиля должников: три отечественных машины и автомобиль бизнес-класса «Audi A6». Основными категориями задолженностей стали налоги и штрафы ГИБДД.

Владелец «Жигулей» оказался злостным неплательщиком. В отношении него возбуждено 29 исполнительных производств на общую сумму свыше 140 тысяч рублей. Автомобиль должника по кредитам и административным штрафам был также арестован.

Некоторые из граждан, во избежание ареста личных транспортных средств, пожелали расстаться с долгами незамедлительно. Во время проведения рейда судебными приставами Кольчугинского района взыскано 70 тысяч рублей.