Легкоатлеты Владимирской области стали призерами первенства России

фото предоставлено региональным Правительством

В Чебоксарах прошло первое в истории российской легкой атлетики первенство России среди юношей и девушек до 16 лет. Юные легкоатлеты Владимирской области показали достойные результаты – они завоевали два первых места и три вторых.

Победителями первенства стали представитель СШОР № 4 города Владимир Александр Панюшкин в толкании ядра и команда эстафеты 4х400 в составе: Софья Байкова, Диана Матюхина, Вероника Бахирева (все СШОР № 4) и Алина Колесова (СШ, Гусь-Хрустальный).

Также на соревнованиях проходил отбор для участия во II Играх стран СНГ. В составе сборной России на них Владимирскую область представят два спортсмена СШОР № 4 – Вероника Бахирева и Кирилл Косых.

По итогам первенства команда нашего региона заняла 6 место в командном зачете и получила право на следующий год выступать в суперлиге российской легкой атлетики.