Во Владимире состоялся первый областной форум госпабликов

фото Натальи Лариной

Во Владимире прошел первый областной форум госпабликов. В нем приняли участие администраторы 200 ведущих сообществ органов власти и подведомственных учреждений. Среди них — страницы местных администраций, школ, больниц в соцсетях.

Сегодня в области функционирует более 1,8 тысячи официальных сообществ госорганизаций.

«Ваши сообщества — флагманские паблики региона, и к ним приковано самое пристальное внимание, как журналистского сообщества, так и федеральных ведомств. Я вижу вашу работу, ваши коллеги из ЦУР регулярно информируют обо всем, что происходит, и очень ценю ваш вклад. Уверен, что этот форум даст импульс к развитию госпабликов во Владимирской области. Это первое мероприятие в регионе такого уровня, но уверен, что не последнее», - подчеркнул губернатор.

Администраторы 20 наиболее качественных официальных пабликов были отмечены дипломами от губернатора и АНО «Диалог Регионы», федерального координатора проекта по развитию госпабликов. Конкурсная комиссия оценивала количество постов, их фото и видеосопровождение, вовлеченность подписчиков, удобство пользования разделами, оперативность публикаций.

Среди победителей оказались перинатальный центр Владимира,Муромский педагогический колледж, администрация города Владимира, дома культуры и несколько школ.