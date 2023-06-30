Во Владимирской области возрождают семеноводческие хозяйства

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По экспертным оценкам, доля импортных семян в российском АПК превышает 50%. К 2030 году стоит задача - довести долю отечественных семян до 75%. Достичь этой цели предполагается в том числе расширением количества селекционных центров и семеноводческих хозяйств.

«Оценка производства семян показала, что материал высоких категорий производят те хозяйства, которые раньше имели статус семеноводческих. Во Владимирской области осталось всего одно такое хозяйство – в Меленковском районе. Еще одна заявка подана и рассмотрена, по ней принято положительное решение о начале процедуры сертификации. Два хозяйства готовятся подать заявки на сертификацию», – рассказала руководитель «Россельхозцентра» Марина Олимова.

На круглом столе специалисты обсудили варианты совместной работы по селекции и семеноводству. Ее итогом должно стать создание полной линейки сортов зерновых культур, многолетних трав и картофеля, адаптированных к условиям нашего и соседних регионов.

Отметим также, что в этом году во Владимирской области высеяно 5701,94 тонны семян пшеницы мягкой яровой, из них 1692,45 тонны (или 29,7% в посеве) – доля семян сортов Каменка, Ладья, Сударыня совместного с Белоруссией производства. Это достаточно высокий процент сортов собственной селекции в посевных площадях ярового клина зерновых культур.