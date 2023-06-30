Во Владимире 182 выпускникам вручили золотые медали

фото с сайта городской администрации

30 июня в Доме культуры молодежи прошла торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ города Владимира. 182 выпускника получили золотые медали.

Глава города Дмитрий Наумов подчеркнул, что медаль «За особые успехи в учении» - результат упорного труда и целеустремленности ребят и, конечно, показатель профессионализма и таланта владимирских педагогов.

Также на церемонии вручили Благодарственные письма администрации города Владимира и грамоты управления образования педагогам, подготовившим медалистов. Ими были отмечены:

Наталья Константинова, учитель русского языка и литературы «Промышленно-коммерческого лицея». Педагог подготовила 3 стобалльников по русскому языку.

Марина Донченко, учитель русского языка и литературы школы № 40. В 2023 году она подготовила стобалльника по русскому языку, среди ее выпускников - студенты ведущих вузов страны.

Елена Николаева, учитель математики школы № 40. Она - классный руководитель, у которого в 11 классе в этом году 7 медалистов.

Лариса Любовицкая, учитель химии гимназии № 3, подготовила двух стобалльников по химии.

Наталья Тарасова, учитель русского языка и литературы гимназии № 3, подготовила двух стобалльников по русскому языку и литературе.

Благодарственными письмами отмечены и руководители школ, подготовившие больше всего медалистов: Елена Курицына, директор гимназии № 23, Татьяна Григорьева, директор СОШ № 31, Ирина Кулешова, директор гимназии № 35.