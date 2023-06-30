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НовостиОбщество30 июня 2023 10:47

Во Владимирской области будут искать павших чаек

Жителей просят сообщать о найденных трупах птиц
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Госохотинспекции Владимирской области

фото Госохотинспекции Владимирской области

Для ликвидации очагов птичьего гриппа и предотвращения распространения заболевания во Владимирской области начали искать павших чаек.

Все трупы птиц будут исследованы в лаборатории на вирус гриппа. Жителей региона в случае обнаружения павших чаек просят сообщать об этом в Госохотинспекцию по телефону +7 (915) 760-06-31.

Напомним, что во Владимирской области обнаружили три очага птичьего гриппа - в Суздальском, Меленковском и Муромском районах. Везде были найдены трупы чаек, пораженные этим вирусом.