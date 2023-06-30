В Меленковском районе спасли зайчонка

фото Госохотинспекции Владимирской области

История со счастливым концом в стиле «Дед Мазай и зайцы» произошла в охотучастке «Ляховский» Меленковского района.

Общественными охотничьими инспекторами в заводи реки Оки был обнаружен детеныш зайца-беляка. Наблюдением установлено, что по неизвестным причинам маленький зайчонок остался один на острове, окруженном водой. Без мамы зайчихи шансов выжить в таких условиях у него было немного.

Совместно с государственным охотничьим инспектором Василием Юдиным было принято решение - выловить и выпустить зайчонка в лес. Что и было сделано.

Госохотинспекция обращает внимание, что в случае обнаружения детенышей животных собственными силами их перемещать нельзя. Обязательно сообщите о находке районным сотрудникам Госохотинспекции Владимирской области по телефонам размещенным по сайте Госохотинспекции.