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НовостиОбщество30 июня 2023 9:43

Во Владимире ребенок не смог вовремя получить необходимые лекарства

Родителям малыша пришлось обращаться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки надзорное ведомство областного центра установило, что мальчик является инвалидом и нуждается в приеме определенных лекарств по жизненным показаниям.

Тем не менее, органы здравоохранения вовремя обеспечить его препаратами не смогли. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав от Минздрава региона снабдить ребенка лекарствами. Суд удовлетворил иск. Кроме того, в пользу родителей ребенка взыскана компенсация морального вреда.

Дальнейшее обеспечение малыша лекарствами находится на прокурорском контроле.