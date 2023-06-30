Во Владимире ребенок не смог вовремя получить необходимые лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки надзорное ведомство областного центра установило, что мальчик является инвалидом и нуждается в приеме определенных лекарств по жизненным показаниям.

Тем не менее, органы здравоохранения вовремя обеспечить его препаратами не смогли. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав от Минздрава региона снабдить ребенка лекарствами. Суд удовлетворил иск. Кроме того, в пользу родителей ребенка взыскана компенсация морального вреда.

Дальнейшее обеспечение малыша лекарствами находится на прокурорском контроле.