Еще 15 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Еще 15 бойцов из Владимирской области приняли решение служить в рядах ВС РФ по контракту. Это мужчины из Судогды, Владимира, Суздаля, Коврова, Камешково, Мурома и Вязников.

Сказать им напутственные слова пришли представители регионального Правительства, военного комиссариата, священнослужители, родные и друзья.

«Узнал о службе по контракту от военкомата. Решение принял самостоятельно, никого не слушая. В душе все переворачивается, когда слышишь, что там происходит. Нужно идти и помогать нашим мальчишкам защищать Родину. Думаю, я там пригожусь. В такие времена помощь нужна каждого из нас!», - прокомментировал военнослужащий Даниил