Во Владимире демонтируют сейкт-площадку в Центральном парке культуры и отдыха

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили в администрации города Владимира, скейт-площадку, установленная в ЦПКиО, начали разбирать.

В мэрии отметили, что объект установлен в 2016 году и после многократных ремонтов нуждается в замене, так как срок службы таких площадок обычно составляет не более 8 лет. Пока речь идет о том, что новую площадку для скейтеров на месте старой не воздвигнут. Возможно, вместо нее установят пару теннисных столов, а может быть иной объект. Власти города особо отметили, что в любом случае он будет относиться к спорту. Однако что именно заменит скейт-площадку станет известно позднее, все зависит от выделенной из бюджета суммы.

Пока же скейтерам рекомендовано перебраться в парк Добросельский, где для них также имеется похожий объект.