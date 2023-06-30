В Покрове продавцы магазина обвиняются в краже денег покупательницы

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Петушинского района обратилась жительница Покрова, которая рассказала, что с ее банковского счета стали списывать деньги. Об этом она узнала, когда ей стали приходить смс о списании, хотя сама она покупок не совершала.

Женщина поняла, что потеряла банковскую карту и ей воспользовался кто-то другой. Оперативники вычислили подозреваемых, которыми оказались 34 и 44-летние продавщицы из местного магазина, в который незадолго до этих событий заходила потерпевшая.

По версии следствия, одна из продавщиц нашла в магазине потерянную банковскую карту и предложила коллеге воспользоваться находкой. Вместе дамы совершили покупок на 8000 рублей, после чего и были задержаны.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело, расследование которого на днях завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.