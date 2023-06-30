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НовостиОбщество30 июня 2023 8:05

Во Владимире на проезжей части улицы Батурина появились надписи «Лыбедь»

Таким образом мэрия решила обозначить выезд на крупную городскую магистраль
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил глава города Владимира Дмитрий Наумов, проект нового указателя был разработан муниципальным Центром управления городскими дорогами. Представляет он из себя белую надпись «Лыбедь», которую дорожники нанесли на выезде с улицы Батурина на Лыбедскую магистраль наподобие дорожной разметки.

Работы провели в ночь на 30 июня. Дмитрий Наумов полагает, что таким образом повысится туристическая привлекательность города, ведь надпись указывает не только на магистраль, но и на место, где теперь скрыта под землей речка Лыбедь.

Такие же указатели планируется разместить и с другой стороны Лыбедской магистрали.