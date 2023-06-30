В Петушках местного жителя осудят за кражу автопогрузчика с генератором

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района передали в суд уголовное дело по факту кражи автопогрузчика и генератора с территории предприятия, расположенного в Покрове.

В мае местные жители сообщали о том, что некий гражданин колесил по городу на автопогрузчике и систематически застревал, но выезжал и мчался дальше. Как выяснилось, машину он «одолжил» на предприятии, где сам работал. Через некоторое время его задержали по подозрению в краже.

По версии следствия, 31-летний ранее судимый мужчина в выходной день пришел на предприятие, где подрабатывал и воспользовался тем, что никто территорию не охранял. Он погрузил генератор на автопогрузчик и уехал в город. Машину он спрятал в лесу, а генератор смог продать.

На время следствия подозреваемого отправили за решетку. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.