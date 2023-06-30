В Петушках горожанка бросилась разнимать драку и погибла

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петушинский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве местной жительницы. Трагедией для нее закончилось празднование нового года в компании знакомых в общежитии на улице Луговая в деревне Киржач.

Женщина отмечала праздник вместе со своим другом и его знакомым. Как сообщает областная прокуратура, около 3 часов ночи вся компания вышла на улицу, где между мужчинами вспыхнула ссора, перешедшая в потасовку. Во время драки соперники упали на снег, один из них достал из кармана раскладной ножи и нанес противнику несколько ударов.

Женщина попыталась разнять дерущихся, но тоже упала на снег и оказалась между ними. Тогда обвиняемый ударил ее ножом в левое надплечье и потом рукой в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а нападавшему теперь грозит до пятнадцати лет колонии.