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НовостиПроисшествия30 июня 2023 7:21

В Петушках горожанка бросилась разнимать драку и погибла

Врачи не успели приехать к ней на помощь.
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Петушинский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве местной жительницы. Трагедией для нее закончилось празднование нового года в компании знакомых в общежитии на улице Луговая в деревне Киржач.

Женщина отмечала праздник вместе со своим другом и его знакомым. Как сообщает областная прокуратура, около 3 часов ночи вся компания вышла на улицу, где между мужчинами вспыхнула ссора, перешедшая в потасовку. Во время драки соперники упали на снег, один из них достал из кармана раскладной ножи и нанес противнику несколько ударов.

Женщина попыталась разнять дерущихся, но тоже упала на снег и оказалась между ними. Тогда обвиняемый ударил ее ножом в левое надплечье и потом рукой в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а нападавшему теперь грозит до пятнадцати лет колонии.