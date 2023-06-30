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НовостиОбщество30 июня 2023 6:33

В Коврове многодетная семья с котом живет в заполненной хламом квартире

Их соседи жаловались на постоянные протечки и зловонные запахи
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в результате председатель ТСЖ на основании жалоб соседей подал в Ковровский городской суд иск, потребовав от жильцов квартиры на девятом этаже обеспечить доступ сотрудников муниципальных служб для обследования их сантехники. Сам 37-летний хозяин категорически отказывался делать это добровольно.

Суд удовлетворил иск, и вскоре в злополучную квартиру пришли судебные приставы. Перед ними предстала забитая хламом квартира, в которой сложно было передвигаться и не работал туалет, ванная комната также была забита мусором.

Оказалось, что в таких условиях живут муж, жена, их семеро детей и кот. Из удобств здесь находились спальные места, плазменный телевизор и электроплитка с кастрюлями. Глава семейства от приставов вскоре сбежал.

Инженерные службы прошли в квартиру и провели все необходимые обследования, составив соответствующий акт, кроме того, приставы передали в отдел опеки и попечительства информацию об условиях жизни многодетной семьи.