Во Владимире спортивная школа имени Толкачева приобретет региональный статус

фото регионального Правительства

29 июня губернатор Александр Авдеев совместно с президентом Федерации спортивной гимнастики России Василием Титовым посетили Владимирскую спортивную школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева.

«Владимирскую область знают во всем мире благодаря воспитанникам нашей школы. В этом году на ее развитие направили 14,8 млн рублей. На организацию и проведение региональных спортивных мероприятий, а также на командирование спортсменов предусмотрено еще 1,5 млн рублей», – отметил Александр Авдеев.

Одна из сложностей – финансовая поддержка тренерского состава. Конкурировать с Москвой по уровню зарплат трудно, но в области предпринимаются шаги по стимулированию спортивных наставников.

«Хорошим подспорьем становятся выплаты за участие в международных соревнованиях, в этом направлении нужно обязательно работать и дальше. Даже проблемы с помещением, бытовые условия не так важны для нас, как крепость кадрового состава. Ведь они дают области олимпийских чемпионов», – подчеркнул директор школы Виталий Иванчук.

На встрече был поднят вопрос передачи СШОР с муниципального уровня в ведение регионального Министерства физической культуры и спорта. Это позволило бы увеличить зарплат тренеров и финансирование самой школы. Объём средств областного бюджета на содержание СШОР при этом составит 45,3 млн рублей ежегодно.

На базе владимирской школы спортивной гимнастики планируется построить региональный центр по спортивной гимнастике, но для этого СШОР должна находиться в областной собственности – это федеральное требование. Александр Авдеев поручил министру спорта Алексею Сипачу детально проработать этот вопрос.