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НовостиОбщество30 июня 2023 6:14

В Петушинском районе на трассе М-12 сгорел дотла легковой автомобиль

Пожар случился в пятом часу вечера 29 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в Центр управления в кризисных ситуациях информация о горящем на платной трассе автомобиле поступила в 16.53. Вскоре на место прибыл один пожарный расчет в составе трех сотрудников МЧС на одной пожарной машине.

К моменту их приезда стоявшая на обочине легковушка была объята пламенем. Пожарные локализовали и потушили огонь на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.