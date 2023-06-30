В Петушинском районе на трассе М-12 сгорел дотла легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в Центр управления в кризисных ситуациях информация о горящем на платной трассе автомобиле поступила в 16.53. Вскоре на место прибыл один пожарный расчет в составе трех сотрудников МЧС на одной пожарной машине.

К моменту их приезда стоявшая на обочине легковушка была объята пламенем. Пожарные локализовали и потушили огонь на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.