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НовостиПроисшествия30 июня 2023 6:03

В Кольчугино девушка на легковой машине перевернулась и врезалась в забор

ДТП случилось утром 28 июня на улице Горького
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Кольчугино"

Фото: группа "Вконтакте" "Кольчугино"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 7.25 24-летняя девушка на «Опеле» ехала по улице Горького в сторону улицы Московской.

Она пошла на обгон на повороте, но при его завершении не справилась с управлением, в результате чего вылетела с дороги и врезалась в забор. Легковушка опрокинулась и упала на проезжую часть.

К счастью, в результате аварии никто из людей, включая девушку-водителя, не пострадал.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.