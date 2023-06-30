В Кольчугино девушка на легковой машине перевернулась и врезалась в забор

Фото: группа "Вконтакте" "Кольчугино"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 7.25 24-летняя девушка на «Опеле» ехала по улице Горького в сторону улицы Московской.

Она пошла на обгон на повороте, но при его завершении не справилась с управлением, в результате чего вылетела с дороги и врезалась в забор. Легковушка опрокинулась и упала на проезжую часть.

К счастью, в результате аварии никто из людей, включая девушку-водителя, не пострадал.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.